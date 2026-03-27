Avrupa Komisyonu, Johannes Hahn’ın Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Özel Temsilciliği görevinden istifa etmesinin ardından yeni birini atama sürecine girdi.

Haravgi gazetesi haberi “Komisyon Tarafından Yeni Bir Özel Temsilcinin Aranmasına Doğru” başlığıyla verdi.

Habere göre Avrupa Komisyonundan bir temsilci gazeteye yaptığı açıklamada Hahn'ın Avusturya Ulusal Bankası Başkanlığına atanmasına ilişkin kararını Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bildirdiğini söyledi. Habede Leyen'in ise katkılarından dolayı Avusturyalı diplomat Hahn’a teşekkürlerini sunduğu yer aldı.

Aynı kaynak Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönündeki çabalara yöneğin desteğini sürdürmek ve sürece aktif şekilde müdahil olmak için AB'nin yeni bir temsilci belirleyeceğini de söyledi.

Avrupa Birliğinin, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde işlevsel, bütünlüklü ve kalıcı bir çözüm hedefiyle Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine bağlı olduğu da vurgulanan haberde Αvrupa Komisyonu'nun, BM himayesindeki sürecin tüm aşamalarının desteklenmesinde de etkin bir rol oynamaya hazır olduğunun ifade edildiğini yazdı.