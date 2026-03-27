Güney Kıbrıs’ta, yıl başı itibarıyla bugüne kadar 300 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi.

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta, 2026 yılının ilk üç ayı tamamlanmadan, Narkotik Şube ekiplerinin operasyonları neticesinde 250 kilo hintkeneviri ve reçinesi ile 64 kilo kokain ele geçirildiğini yazdı.

Bu miktarın artmasındaki nedenin, sadece bir operasyonda 233.5 kilo uyuşturucunun ele geçirilmesi olduğunu yazan gazete, bu olayla ilgili dört kişinin de tutuklandığını anımsattı.

2025 yılında toplam 50 kilo kokain ele geçirilirken bu yıl ise şimdiye kadar 64 kilo kokainin tespit edildiğine dikkati çeken gazete, bu rakamların aynı hızda devam etmesi durumunda ele geçirilecek uyuşturucu miktarının hesaplanmasının da zor olacağını yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde bu yıl görülen bir başka olayın ise “Captagon” olarak bilinen “cihatçıların (IŞİD) kullandığı haplar olduğunu yazdı.

Bu hapların Suriye üzerinden Türkiye’ye, ardından KKTC’ye taşındığını iddia eden gazete, hapların KKTC’den Güney Kıbrıs’a getirildiğini de ileri sürdü.