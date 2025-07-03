Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin icraatlarını kamuoyu ile paylaştı. Federasyon Başkanı Tahir Saygıner ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu basın toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Saygıner, 10 bini aşkın kayıtlı üyesiyle federasyonun ne denli büyük ve etkili bir camia olduğunu hatırlatarak, altı aylık dönemde yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

“Ekip Ruhu ile Hareket Ediyoruz”

Saygıner, federasyonun tüm çalışmalarında ekip ruhu ile hareket ettiklerini vurgulayarak, doğa, toplum ve avcılık yararına önemli adımlar attıklarını kaydetti. Bu dönemde çok sayıda hükümet yetkilisi ve belediye başkanı ile istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Saygıner, federasyonun faaliyetlerini yedi ana başlık altında özetledi:

1. Kurumsal Temsil ve İş Birliği Görüşmeleri

2. Doğa Koruma ve Saha Çalışmaları

3. Yarışmalar ve Organizasyonlar

4. Uluslararası Temaslar ve Temsiliyet

5. Yasal ve Teknik Çalışmalar

6. Üretim ve Tesis Faaliyetleri

7. Eğitim Çalışmaları

“Kurumsal Kapasitemizi Artırdık, Kırsala Yayıldık”

2025’in ilk yarısının, Avcılık Federasyonu’nun kurumsal kapasitesini artırdığı, sahaya yayıldığı ve doğa-toplum yararına projeleri hayata geçirdiği bir dönem olduğunu dile getiren Saygıner, yasa dışı avcılıkla mücadele, istilacı türlerin kontrol altına alınması ve kırsal altyapının güçlendirilmesi gibi konularda somut ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

“Avcının Beklentilerini Önemsiyoruz”

Federasyonun en önemli hedeflerinden birinin üretimi teşvik etmek ve avcının beklentilerine yanıt verebilmek olduğunu söyleyen Başkan Saygıner, bu çerçevede Avrupa Birliği, kamu kurumları ve belediyelerle güçlü iş birlikleri geliştirdiklerini, bu sayede kaynak yönetiminde verimlilik ve doğa koruma faaliyetlerinde yaygınlık sağlandığını vurguladı.

Dijitalleşme, kamera sistemleri, eğitim faaliyetleri ve teknik donanım yatırımlarına dikkat çeken Saygıner, federasyonun geleceğe daha güçlü hazırlandığını ifade etti.

“Avcılık Ekonomiye 700 Milyon TL’nin Üzerinde Katkı Sağlıyor”

Konuşmasında avcılık sektörünün KKTC ekonomisine yalnızca katma değer olarak 700 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladığını belirten Tahir Saygıner, avcılığın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına hükümetin ve devletin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Avlak Alanları Her Geçen Gün Azalıyor”

Özellikle çarpık yapılaşma nedeniyle her geçen gün azalan avlak alanlarının, avcılar için ciddi bir tehdit haline geldiğine dikkat çeken Saygıner, bu sorunun çözümü için ivedilikle yasal düzenleme yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Toplantı sonunda, federasyonun doğa koruma bilinciyle hareket etmeye devam edeceği, sürdürülebilir avcılık anlayışı doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği mesajı verildi