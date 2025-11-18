Birinci Lig ekibi Türk Ocağı’nda başkan ve yönetimin toplu istifası sonrası henüz yeni bir başkan adayı çıkmazken, kulüp 24 Kasım Pazartesi akşamı yapılacak olağanüstü genel kurula hazırlanıyor.

Bu süreçte takımın sahadaki yönetimi için geçici bir görevlendirme yapıldı. Türk Ocağı’nın bu hafta oynayacağı Aslanköy karşılaşmasında takımın başında A2 Takım Antrenörü Salahi Dedekorkut yer alacak.

A2 Takımı ile birlikte ligde liderlik koltuğunda bulunan genç antrenör, bu kritik dönemde hem genç oyunculara hem de A takım oyuncularına aynı anda rehberlik edecek.