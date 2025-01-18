KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Cüneyt Koryürek U20 Türkiye Salon Şampiyonası & Balkan U20 Salon Şampiyonası Milli Takım Seçmesi yarışlarında piste çıktı. Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alan şampiyonanın ilk gününde Turgut Çelikoğlu, 60 metre branşında üçüncülüğü kıl payı kaçırdı. Ada Kafa ise 400 metre branşında sergilediği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray’dan teklif aldı. Kazım Rüstem Gül ise yüksek atlamada kendisinin en iyi derecesini elde etti.

Çelikoğlu kürsüyü kıl payı kaçırdı

Şampiyonanın ilk gününde Turgut Çelikoğlu 60 metre branşı elemelerinde 7.07’lik derecesi ile finale kalma başarısı gösterdi. Çelikoğlu finalde 7.06’lık derecesi ile dördüncü olurken, üçüncülüğü 1 salise ile kaçırdı, gelecek yarışlar için umut verdi.

Ada’nın başarısı teklifleri beraberinde getirdi

400 metre branşında piste çıkan Ada Kafa, 58.98’lik derecesi ile Türkiye beşincisi olma başarısı gösterdi. Ada elde ettiği dereceyle dikkatleri üzerine çekerken Türkiye’nin önemli kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray kendisine teklif götürdü.

Gül’den en iyi derece

Yüksek atlama branşında yarışan Kazım Rüstem Gül, elde ettiği 1.90’lık derece ile Türkiye yedincisi oldu. Gül, bu derece ile kendisinin en iyi derecesini elde etti. Diğer atletlerimizden Mert Tut 60 metrede 7.27 ile on beşinci, Arda Yurttaş 400 metrede 52.68 ile on altıncı oldu.

Şampiyonanın son günü olan Pazar günü Mert Tut 200 metrede, Arda Yurttaş 800 metrede, Ada Kafa 800 metrede ve Ecem Nehir Çelik ise uzun atlamada yarışacak.