İtfaiyecilik, cesaret ve özveriyle örülmüş zor bir meslek... Her bir vaka; onları yeni sınavlara, duygulara ve hikayelere davet eder... İtfaiyeciler, görev bilinciyle hareket ederken, aynı zamanda kendi sınırlarını da keşfediyorlar.

“Ateş Savaşçıları” olarak adlandırılan itfaiyeciler, yaşanabilecek olaylara karşı her dakika ve her saniye hazır bekliyor.

Başta yangın olmak üzere; trafik kazaları, sel, deprem, mahsur kalma ve kurtarma operasyonlarında görevler üstlenen itfaiyeciler, her ihbarın bir yaşamı kurtarabileceği bilinciyle hareket ediyor.

İtfaiyeciler, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verirken,

acil durumlarda zaman kaybedilmeden “199 İtfaiye ihbar hattını” aramak da, can ve mal kayıplarını önlemede kritik rol oynuyor.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, itfaiye ekiplerinin 5 yılda 3 bin 181 yangın vakası ile 5 bin 435 hususi servis olayına müdahale ettiğini kaydetti.

KKTC genelindeki 11 itfaiye şubesinde 13’ü kadın olmak üzere toplam 225 personel bulunduğunu belirten Gürpınar, şube sayısının yaz aylarında 13’e yükseldiğini ifade etti.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabiri, Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği’nde görev yapan itfaiyecilerin 24 saatlik görevlerini bir gün boyunca yerinde gözlemledi.

Lefkoşa ve bölgesine bağlı 35 yerleşim yerine, toplam 53 personelle hizmet veren Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Sanayi ve Çağlayan olmak üzere iki şubeden oluşuyor. Ayrıca Boğaz Karakolu’nda konuşlandırılmış bir ekip de var. Her vardiya 24 saat olmak üzere, şubelerde üç vardiya şeklinde görev yapıyorlar. İhbarların alındığı kontrol odasında ise sürekli ve kesintisiz şekilde personel bulunuyor.

VARDİYA DEĞİŞİM SAATİ 07.55…

Ekip, sabah saat 07.55’te önceki vardiyadaki arkadaşlarından görevi devraldıktan sonra işe koyuluyor.

Gün içerisinde ilk olarak itfaiye araçlarının bakım ve kontrolü yapılıyor. Araçlardaki techizatlarıda kontrol eden personel daha sonra araç-gereçlerin de bakımlarını gerçekleştiriyor. Kontrollerde aksaklık ve olumsuzluklar varsa ekip sorumlusu tarafından şube amirinin bilgisine getiriliyor. Yapılan kontrollerin ardından ekip, kısa bir mola veriyor. Molanın ardından, tüm araçların günlük temizliği ile şube binasının temizliğine koyuluyor.

HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLİYOR

Personele, gün içerisinde trafik kazalarına ve araç yangınlarına müdahale eğitimlerinin yanı sıra yangınlara köpükle müdahale ve suni tenefüs cihazı eğitimleri gibi hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

İstirahat saatlerinde ise personelin kimi kitap okuyor, kimi spor yapıyor, kimisi ise kahve içip günün değerlendirmesini yaparak, kişisel ve sosyal olarak kendilerini geliştirmeye devam ediyor.

Ekip, evlerinden getirdikleri yemekleri, iş yoğunluğuna göre olabildiğince birlikte, aynı masada paylaşıyor, bu da aralarındaki dayanışmayı artırıyor, güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı oluyor.

Vardiyalı çalışma sistemi ve acil durum çağrıları nedeniyle her an göreve hazır bekleyen

itfaiyecilerin, görevlerini en iyi şekilde yapmaları açısından dinlenmeleri de kritik öneme sahip, o nedenle saat 23.05’te yatılı istirahate geçiyorlar.

Günlük programlar dahilinde hareket eden ekip, gündüzleri ihbar geldiğinde yaklaşık 20 saniyede, geceleri ise 45 saniye gibi kısa bir sürede vakaya çıkış yapıyor.

Sirenlerini çalarak olay yerine en hızlı şekilde ulaşmaya çalışan ekip, adeta zamanla yarışıyor.

Gün içerisinde gelen ihbarlara müdahale eden ekip, Gönyeli’de bir apartman dairesinin su depoları arasında mahsur kalan yavru kediyi kısa sürede bulunduğu yerden kurtardı. Vatandaşlar, duyarlılıkları nedeniyle ekibe teşekkür etti.