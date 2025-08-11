Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin önceki akşam düzenlediği “Gece Avı” operasyonunda uyuşturucu madde, nakit para, iki adet tabanca, şarjör ve canlı mermi ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa ile Gönyeli’de gerçekleştirilen ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de dahil olduğu operasyonda 24 yaşındaki Durmuş Özder Gökay ve 24 yaşındaki Mustafa Behattin'in yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 54.060 TL, 4.170 Euro, 1.950 STG ve 201 ABD Doları nakit para bulundu.

Akabinde zanlı Mustafa Behattin'in Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda toplam 112 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu. Evde ayrıca, bir adet 9 mm ve bir adet 7.65 mm çapında olmak üzere iki adet tabanca, tabancalara ait iki adet şarjör, 7.65 mm çapında toplam 16 adet canlı mermi ve 7.65 mm çapında bir adet boş kovan da tespit edildi.

Durmuş Özder Gökay'ın evinde yapılan aramada da, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

Zanlılar, 'Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Kokain) İthal, Alma ve Tasarruf ve Kanunsuz Ateşli Silah İthal ve Tasarrufu ve Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal ve Tasarrufu' suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini, uyuşturucu maddeleri bir şahsın yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs'tan ithal ettiklerini söylediklerini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini söyledi. Polis, ayrıca emare olarak alınan silahların da balistik incelemeye gönderileceğini, aranan şahıs ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.