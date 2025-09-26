Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Serdar Gürpınar

Çetinkaya: Mehmet, Agit, Yusuf, Kadir Erol, Batuhan, Ali,(Dk.42 Cemal), Ussumane Djabi, Muammer Tip, Gabriel Bawa, Yasin (Dk.84 Abdülaziz),Pacome Loua(Dk.88 Durmuş)

Mormenekşe: Mehmetsalih(Dk.14 Doğuhan), Ertan, Amoah, Fetin, Ogbe, Ahmetcan(Cafer), Arda, Aziz, Sami, Emre Özsin, Mert(Dk. 46 Cenker)

Goller: Dk.75 Pacome Loua, Dk.81 (P) ve Dk.90+3 Ussumane Djabi (Çetinkaya)

Aksa Süper Ligin 2. Haftasının açılış maçında Çetinkaya ile Mormenekşe karşı karşıya geldi.

Utku Hamacıoğlu’nun orta hakemliğini yaptığı Atatürk Stadı’ndaki mücadelenin ilk devresi düşük tempoda ve golsüz sona ererken, Çetinkaya ikinci yarıda yabancı oyuncularının ayağından bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almış oldu.

Çetinkaya 75’inci dakikada Pacome’nin orta sahadan getirdiği ve ceza sahası dışından yerden düzgün bir vuruşla kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 80’inci dakikada Çetinkaya köşe atışında ceza sahası için top Amoah’ın eline vurunca penaltı kararı çıktı. 81’de atışı gole çeviren Djabi skoru 2-0 yaptı. 90+3’üncü dakikada Cemal Şevket Kurt’un asistinde Djabi bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Çetinkaya puanını 3 yaparken, Mormenekşe 3 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Çetinkaya, Cihangir’e konuk olacak. Mormenekşe ise Küçük Kaymaklı’yı ağırlayacak.