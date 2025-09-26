Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar günü sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sisteminin etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, Salı günü ise yer yer fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı nispeten azalarak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32- 35 ve sahillerde ise 28- 31 derece dolaylarında olacak.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; zaman zaman kuvvetli, salı günü ise yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.