Yeniboğaziçi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Atalay Talaykurt, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Talaykurt, yaptıkları saha çalışmalarında bölgenin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini belirterek, çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla göreve talip olduklarını söyledi.

Talaykurt, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda vatandaşın ihtiyaçlarını doğru analiz etmeyi gerektirdiğini ifade etti.

Yeniboğaziçi ve beldelerinde uzun süredir vatandaşlarla birebir görüştüklerini dile getiren Talaykurt, bu süreçte dile getirilen sorunları tek tek değerlendirdiklerini kaydetti.

Sorunlar Yerinde İncelendi

Mahalle ziyaretlerinde sadece talepleri dinlemekle yetinmediklerini belirten Talaykurt, yaşanan sıkıntıları yerinde inceleyerek çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bölgenin ihtiyaçlarını yakından bildiklerini ifade eden Talaykurt, “Her mahallenin, her sokağın kendine özgü sorunları var. Bunları masa başında değil, vatandaşlarımızla birlikte sahada gördük ve değerlendirdik.” dedi.

Kalıcı Çözümler Hedefleniyor

Su altyapısı, yollar, çevre düzenlemesi, sosyal alanlar, tarım ve Cittaslow çalışmaları başta olmak üzere birçok konuda hazırlık yaptıklarını belirten Talaykurt, geçici uygulamalar yerine uzun yıllar kullanılabilecek kalıcı projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Hazırlanan projelerin bölgenin geleceği düşünülerek planlandığını ifade eden Talaykurt, belediyenin kaynaklarını doğru kullanacak bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini dile getirdi.

“Mazeret Üreten Değil, Hizmet Üreten Bir Belediye Olacağız”

Belediyecilikte mazeret üretmenin kimseye fayda sağlamayacağını belirten Talaykurt, çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini vurguladı.

“Vatandaşımızın yaşadığı her sorunu biliyoruz. Önemli olan bunları sürekli konuşmak değil, çözüme kavuşturmaktır.” diyen Talaykurt, hazırladıkları projelerin uygulanabilir ve gerçekçi olduğunu söyledi.

“Yeniboğaziçi Daha İyi Hizmeti Hak Ediyor”

Yeniboğaziçi’nin sahip olduğu potansiyelin doğru değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Talaykurt, göreve gelmeleri halinde katılımcı, şeffaf ve planlı bir belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.

Talaykurt, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz bu bölgenin insanını da sorunlarını da biliyoruz. Amacımız seçim kazanmanın ötesinde, yıllardır biriken sorunları çözüme kavuşturmak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Yeniboğaziçi bırakmaktır. Konuştuk, dinledik, tespit ettik. Şimdi çözüm için geliyoruz.”