İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Küçük Esnaf Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek bölgedeki esnaf ve işletme sahipleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı ile yönetim kurulu da hazır bulundu. İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu ziyaretinde esnafın İskele’nin ekonomik ve sosyal hayatının en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı.

BAŞKAN SADIKOĞLU İSKELE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE ESNAF VE İŞLETME SAHİPLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

İskele Belediyesi, kentin ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayan esnafın yanında olmaya devam ediyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da bu kapsamda İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu, esnaf ve işletme sahipleri ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında esnafın talep ve önerilerini dinleyerek yaşanan sorunlar hakkında bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, bölgedeki işletmelerin ihtiyaçları, altyapı çalışmaları ve sanayi sitesinin gelişimine yönelik beklentiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

SADIKOĞLU: "ESNAFIN GÜÇLÜ OLMASI, İSKELE’NİN GÜÇLÜ OLMASI DEMEKTİR"

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ziyaretinde İskele Belediyesi olarak kentin her noktasında olduğu gibi sanayi sitesinde de yaşanan sorunları yerinde tespit etmeye ve çözüm üretmeye önem verdiklerini belirtti. Esnafın İskele’nin ekonomik ve sosyal hayatının en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Esnafın güçlü olması, İskele’nin güçlü olması demektir" dedi. İskele Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade eden Sadıkoğlu, esnafın talep, öneri ve beklentilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek belediyenin imkanları doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.