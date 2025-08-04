Üst üste iki sezon lig terfi ederek tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele etme hakkı kazanan ve gözünü Süper Lige diken Aslanköy Kulübü, yeni sezon yapılanması doğrultusunda yapmış olduğu transferlerine bir yenisini daha ekledi.

Aslanköy bonservisi elinde olan Kutluhan Güçkan ile her konuda anlaşmaya vardı. Her 2 kanatta oyunu 2 yönlü oynayabilen Kutluhan Güçkan geçtiğimiz sezonu Birinci Lig ekibi Düzkaya’da geçirmişti.

Aslanköy Kulübü sosyal medya hesabından Kutluhan transferi şöyle duyuruldu:

“Kamuoyuna Duyuru

Kulübümüz yeni sezon yapılanması doğrultusunda yapmış olduğu transfer görüşmeleri sonucunda Kutluhan Güçkan ve kulübü ile her konuda anlaşmaya varmıştır.

Kutluhan Güçkan’a kulübümüze hoşgeldin diyor ve yeni sezonda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz.”