Ülkeye yasadışı yollarla giriş ve çıkış yaptıkları tespit edilen MD Shohag Mridha ve Ali Uzar, güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede konuşan polisler, MD Shohag Mridha’nın 30 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.00 sularında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek, Güney Kıbrıs’tan Ağustos ayı başlarında hatırlamadığı bir yerden 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek geldiğini ve ülkesine gitmek istediğini beyan ettiğini, bu nedenle suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, Ali Uzar’ın ise henüz tespit edilemeyen bir noktadan Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek gizlice KKTC topraklarını terk edip Güney Kıbrıs’a geçtiğini ve 30 Ağustos 2025 tarihinde Beyarmudu Polis Karakolu ekiplerince ara bölgede şüpheli bir şekilde tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların nasıl ve nereden geçtiklerinin araştırılacağını, ayrıca olası bir yardımcının olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirterek, ilk etapta zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.