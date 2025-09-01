KKTC'de muhaceret suçlarına karşı yürütülen mücadele kapsamında önceki gün yapılan operasyon, ülkede yıllardır süren kaçak göçmen sorununun boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Lefkoşa, Demirhan ve Güzelyurt bölgelerinde gerçekleştirilen rutin polis kontrollerinde, Pakistan, Bangladeş, Nijerya, Zimbabve, Mali, Kongo, Kenya ve Libya uyruklu toplam 28 kişi, kaçak oldukları tespit edilerek tutuklandı.

Polisin mahkemeye sunduğu bilgilere göre, Demirhan bölgesinde yapılan ilk operasyonda, Asık Sıkder (Bangladeş) 736 gün, Chukwuebuka Nwankwo (Nijerya) 640 gün, Mohsın Alı (E-24, Pakistan) 582 gün, Mohsın Alı (E-21, Pakistan) 346 gün, Belove İ. Ejike (Liberya) 274 gün, Zakiria Zakı (Pakistan) 144 gün, Azahar Uddın (Bangladeş) 61 gün ve Nadır Saeed (Pakistan) 43 gündür ülkede yasa dışı ikamet ettikleri için tutuklandı.

Lefkoşa merkez ve Gönyeli bölgesinde ise durumun ciddiyeti daha da belirginleşti. Tadıwa Clıve Vito (Zimbabve) tam 2073 günle (yaklaşık 5.5 yıl) en uzun süre kaçak yaşayanlardan biri olurken, Daniel Rubuz (Kongo) 1735 gün (yaklaşık 4.7 yıl) ve James Fejero Abiyere (Nijerya) 1005 gün (yaklaşık 2.7 yıl) gibi şaşırtıcı sürelerde ülkede bulunduğu tespit edildi. Aynı bölgede yakalanan diğer zanlılar arasında Adakole john Adole (Nijerya) ve Multagru Abraham Dorley (Liberya) 1005 gün, Nathan Mutonao Helalı (Kongo) ve Divin Bıkoumou (Kongo) ise 274 gün kaçak olarak yaşadıkları için gözaltına alındı.

Operasyonun süre rekoru ise Güzelyurt'ta kırıldı. Justıka Glaıne Destinelıa Batıssa (Nijerya) tam 2101 gündür (yaklaşık 5 yıl 9 ay) ülkede yasa dışı ikamet ederken yakalandı. Bu bölgede ayrıca Lucky Dozie Akaezuwa (Nijerya) 1340 gün, Muhammad Shahbaz Khan (Pakistan) 1307 gün, Abdourahamane Singare (Mali) 965 gün, Vıctor Emerıe Ndubısı (Kongo) 617 gün ve Ronald Richard Oduke Ofunja (Kenya) 274 gün kaçak yaşadıkları için tutuklandı. MD Jakarıa Alam, Muhammad Usman Altaf, Chandon Chandra Das, MD Nazmul Islam Adıl, Belamı Mıtanta Amı, MD Taohıd Islam ve Nizam Din gibi diğer zanlılar da bu operasyon kapsamında yakalanan kişiler arasında yer aldı.

Polis, mahkemeye yaptığı beyanlarda zanlıların bazılarının kaçak olarak çalıştıklarını da belirtti. İçişleri Bakanlığı ile yapılacak yazışmalar sonucunda, kaçak işçi çalıştıran kişi ve işletmelerin tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılacağı vurgulandı.

Huzurunda verilen şahadetleri değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve zanlıların ülkede bulundukları süre içinde başka suçlara karışıp karışmadıklarının araştırılması maksadıyla zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.