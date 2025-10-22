Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait H145M tipi askeri helikoptere ait roketatar, dün Baf'ın Pegeia bölgesine düştü. Olayda yaralanan olmazken, kopma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Roketatarın boş olduğu ve sadece ekipmanın hasar gördüğü bildirildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, roketatarın helikopterden nasıl ayrıldığına dair teknik inceleme başlatıldı.

Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christos Pieris, parçanın helikopterden öğle saatlerinde düştüğünü, ancak parçanın boş olduğunu ve içerisinde mühimmat bulunmadığını belirtti. Pieris, parçanın helikopterin gövdesinden ayrıldığını ve uçuşun eğitim amaçlı yapıldığını ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, olayla ilgili olarak Kıbrıs Ulusal Muhafızları tarafından soruşturma başlatıldığını, düşen parçadan dolayı herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.

Rum Milli Muhafız Ordusu yetkilileri, özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın yüksek güvenlik standartlarıyla faaliyet gösterdiğini ve günlük yoğun uçuş operasyonlarına rağmen benzer kazaların son derece nadir yaşandığını belirtti.

Yetkililer, kazada yalnızca roketatarın zarar gördüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.