Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, genel kurul saat 10.00’da toplanacak. Meclis İç Tüzüğü’ne göre, yasama yılı, ekim ayının ilk iş günü açılıp, temmuz ayının ilk günü sona erer.

Meclis, geçen dönem son toplantısını 30 Haziran’da yapmıştı. Toplantıda, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken, nisap yetersizliği nedeniyle oturuma ara verilmişti. Genel Kurul, iki saat sonra yeniden toplanma girişiminde bulunmuş ancak nisap yine sağlanamamıştı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise, gelecek olağan birleşimin yeni yasama yılında olacağını söyleyerek, birleşimi kapatmıştı.