Fileleftheros’un haberine göre kumların ve ölü deniz yosunlarının birikmesi nedeniyle 1,5-2 yılda bir 400-500 bin euro harcanarak temizlenen ve derinleştirilen barınak limanı, 2021-2027 Deniz, Balıkçılık ve Su Ürünleri Programı kapsamında AB’nin ortak finansmanı ile 5,6 milyon euro harcanarak geliştirilecek.

Geliştirme projesiyle yeni rüzgar üstü ve rüzgar altı dalgakıran inşa edilmesi, limana giriş yönünün değiştirilerek suyun daha derin olduğu noktaya alınması, barınaktaki mevcut yapıların sökülmesi, temizlik araçlarının geçebileceği yollar açılarak gelecekte temizliğin dalgıca gerek kalmadan, karadan yapılmasına olanak tanınması, liman içerisindeki suyun devir-daim yapmasını sağlayacak kanallar oluşturulması öngörülüyor.

50 yıl ömrü, ileride yeni ihtiyaçlara göre yeniden geliştirme seçeneği ile birlikte 25 yıl işlevsel yeterliliği olacağı tahmin edilen yeni geliştirme çerçevesinde 16 tekne olan mevcut bağlama kapasitesi, Rum Liman ve Deniz polisine ait tekneleri de alacak şekilde iki katına (30) çıkarılacak.