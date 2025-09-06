Fileleftheros gazetesi iki EOKA’cının ailelerinin davayı yakınlarının anısının iadesi, manevi zarar için tazminat ve ahlaki olarak haklı çıkarılmaları amacıyla açtığını yazdı.

İlgili davanın dün açıldığını yazan gazete bahse konu iki EOKA’cının, 1961 yılında, Lefkoşa-Limasol güzergahında saldırıya uğradığını ve araçlarının kurşunlandığını yazan gazete cinayetin, Moni polis karakoluna 400 metrelik mesafede gerçekleştirildiğini, aracın mermi izleriyle dolu olduğunu anımsattı.

Cinayetin; siyasi şiddetin arttığı bir dönemde işlendiğini yazan gazete 1961 yılında Rum İstihbarat Teşkilatından bir yetkilinin, EOKA lideri Grivas’a gönderdiği mektupta cinayet ile ilgili şahsi görüşlerini dile getirdiğini, cinayetin, KİP üyeleri tarafından işlendiğini ve polisin silahlarının kullanıldığından söz ettiğini de belirtti.

Gazete haberinde ayrıca yine bu mektuba atıfta bulunarak cinayet emrinin, kendisine suikast düzenleneceğine inandırılan Makarios dönemindeki bir bakan tarafından verildiğini, yalan olan bu söylentilerin de Makarios yanlıları ile Grivas yanlıları arasına nifak sokulması amacıyla yayıldığından söz edildiğini belirtti.