ARUCAD’ın farklı bölümlerinden mezun sanatçıların üretimlerini bir araya getiren sergi, mezunların sanatsal yolculuklarına dair güncel bir kesit sunuyor.

Sergide Elif Aksoy, Buse Çeft, İnci Tanem Erdem, Nevin Ersoy, Rana Hocanın, Şirin Gazi, Çiğde Kahvecioğlu, Hasan Kayıplar, Nina Nazarova ve Sevgi Songur’un eserleri yer alıyor.

“Roots and Routes” sergisi, ARUCAD mezunlarının disiplinlerarası üretim anlayışlarını bir arada sunarak izleyiciye zengin bir görsel deneyim vaat ediyor.

Sergi halka açık ve ücretsiz olup, 7 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.