Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından düzenlenecek olan, "Cinematic Seeds Festival"ine başvurular başladı.

Başvuruları 31 Aralık’a kadar devam edecek olan ve Şubat 2026’da Girne’de gerçekleştirilecek "Cinematic Seeds Festival", dünya genelindeki öğrenci ve yeni mezun yönetmenler için yeni bir uluslararası platform.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre Festival kapsamında, “En İyi İlk Yıl Filmi, En İyi Deneysel Film, En İyi Belgesel, En İyi Kısa Kurmaca Film, En İyi Hibrit Anlatı ve Seyirci Ödülü” kategorilerinde ödüller verilecek. Resmi seçkiler ve festival programı Aralık ayında açıklanacak.

Anlatıdan deneyselliğe, belgeselden hibrit yapımlara uzanan geniş bir yelpazede kısa filmlerin yer alacağı Festivalde, katılımcılar 6 farklı kategoride yarışacak:

“Sinema yolculuğunun başındaki öğrencilerin ilk filmlerinin yer alacağı İlk Adımlar; biçimsel sınırları zorlayan yenilikçi yapımların değerlendirileceği Deneysel Filmler; gerçek hikâyeleri ve toplumsal konuları ele alan Belgesel; on beş dakikaya kadar olan kurmaca yapımların yer aldığı Kısa Kurmaca Filmler ve kurmaca ile kurgu dışı unsurları harmanlayan Hibrit Anlatılar ve Görsel Denemeler.”

Yarışmaya gönderilen filmler, uluslararası alanda tanınan yönetmenler, akademisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan seçkin bir jüri tarafından özgünlük ve yaratıcılık, teknik uygulama, anlatı gücü ile sanatsal ve kültürel etki kriterlerine göre değerlendirilecek.

ARUCAD tarafından düzenlenen "Cinematic Seeds Festival", genç sinemacıları uluslararası bir izleyici kitlesiyle buluşturmayı, öğrenciler, akademisyenler ve sektör profesyonelleri arasında yaratıcı bir paylaşım ortamı oluşturmayı ve sinema aracılığıyla yeni anlatı biçimlerinin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.