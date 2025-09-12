Ekonomist-Akademisyen Yrd. Doç Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, TL’nin güçlü seyrine güvenerek enflasyonu dizginleme döneminin kapandığını belirterek, bundan sonra kurun enflasyon kadar veya biraz daha üzerinde artacağını söyledi.



Karavelioğlu, enflasyonla mücadelede kurun önemini bilen Türkiye ekonomi yönetiminin kurun başıboş hareket etmesine de izin vermeyeceğini belirtti.

Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle;

‘TCMB 11 Eylül’de yapmış olduğu Para Piyasası Kurulu toplantısında Politika faizini 2.5 puan düşürerek 40.5’e indirdi. Bu toplantının kamuya duyurulan karar metninde küçük ama anlamı büyük bir değişiklik yapıldı.

Mehmet Şimsek ve ekibinin yönetiminde uzun zamandır enflasyonla mücadelenin en önemli ayaklarından biri olan “Türk lirasında reel değerlenme” vurgusu açıklamadan çıkarıldı.

Bu değişiklik bence faiz indiriminden daha önemli ve TCMB’nin para politikası stratejisinde çok önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Artık TL’nin güçlü seyrine güvenerek enflasyonu dizginleme dönemi kapanıyor. Bundan sonra kur enflasyon kadar veya biraz daha üzerinde artacak.

Enflasyonla mücadele kurun önemini bilen ekonomi yönetimi kurun başıboş hareket etmesine de izin vermeyecektir.

Dövize aşırı bir talep gelmesi durumunda rezervlerini eritmek yanında idari önlemler alarak veya politika değişikliğine giderek bu talebin önünü kesebileceğini daha önce gördük’