Mesajında “6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen ve 10 ilde tarihte görülmemiş bir yıkıma neden olan deprem felaketi; Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı Şampiyon Meleklerimiz, öğretmenleri ve velileri ile birlikte 49 vatandaşımızı bizlerde koparıp aldı" diyen Arıklı şöyle devam etti:

"Deprem, doğanın acımasız yüzünü 6 Şubat 2023 sabahı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ancak, bu tür zor zamanlarda dayanışma ve birlik ruhu, acılarımızı hafifletecek en önemli unsurdur. KKTC olarak acılı ailelerin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.

Bu felakette kaybettiğimiz canlar, hepimizin ortak acısıdır. Şampiyon Meleklerimizin hatırasını yaşatmak, bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm önlemleri almak ve bu trajediye neden olanların hak ettikleri cezaları almalarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Depremin neden olduğu yaraları sarmak için o gün gösterdiğimiz çabayı bugün de göstereceğiz.

Bu zor günlerde, milletçe kenetlenerek, acılarımızı birlikte göğüsleyeceğimize inanıyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden on binlerce soydaşımıza, vatandaşlarımıza ve Şampiyon Meleklerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaşlı ailelere sabır ve metanet diliyorum.”