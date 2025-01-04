Ülkeye bir tetikçinin TIR’da gizlenerek Gazimağusa Limanı’ndan girmesi üzerinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, önceki gün yaptığı açıklamada ülkeye giren TIR’ların yüzde 10’unun X-Ray cihazından geçirildiğini açıklamıştı.

Arıklı, dün yaptığı açıklamada bir gazetenin “Arıklı’dan acı itiraf. Mağusa Limanı’na gelen tırların ancak %10’u kontrol ediliyor” başlığına tepki gösterdi.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

Şaka Gibi…

Gazetecilerin işlerine gelmediğinde, meseleleri nasıl çarpıtabildiği ile ilgili meşhur fıkradır.

Papa New York’a gitmiş. Uçaktan iner inmez bir gazeteci sormuş; “Efendim New York’ta Genelevi de ziyaret edecek misiniz?

Papa şaşkınlıkla; “New York’ta Genel ev var mı ki?”

Ertesi gün papayı sevmeyen gazetenin manşeti; “Papa New Yorka iner inmez genelevin yerini sordu”

Bizdeki bazı gazete ve gazetecilerin durumu da bu…

Dün (önceki gün) Mağusa Limanı’na yaklaşık 1 yıl önce konuşlanan Türkiye üretimi X-Ray cihazının günde 25-30 Tır aracını kontrol ettiğini, oysa Mağusa Limanı’na günde ortalama 200 civarında tırın geldiğini, dolayısı ile tetikçimin şayet doğru ise bindiği Tırın X- Ray cihazından geçmiş olamayacağını anlatmaya çalıştım.

Bugünkü (dünkü) bazı gazetelere bakıyorum; “Arıklı’dan acı itiraf. Mağusa Limanı’na gelen tırların ancak %10’u kontrol ediliyor” Yani geri kalan %90 tır kontrol edilmiyor. Yani burası yol geçen hanı…

Allah’ım sen aklıma mukayyet ol. Yahu arkadaşlar, X Ray cihazı gelmeden önce bu ülkeye gelen tırlar nasıl kontrol ediliyordu?

X-Ray’e sokulmayan diğer araçlar kontrol edilmemiş mi oluyor?

Sevgili Gazeteci arkadaşlar,

Başka ülkelerde de gümrükçüler her aracı değil, şüphelenilen veya hakkında ihbar olan araçları X-Ray’e sokar. Her aracı sokmaz. Bunun oranı da genellikle %5'tir. Bizde ise %10'a ulaşmıştır. Bu X-Ray’e girmeyen diğer araçların yoklanmadığı anlamına gelmez. Onlar da klasik yöntemle kontrol edilir…

Sevgili Özdemir Berova akşam BRT'de bunu gayet güzel açıkladı. Ama bazı arkadaşlar, X- Ray üzerinden bir yerleri vurmaya kararlı.

Hayırlısı diyelim.