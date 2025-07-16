KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 100 takımın katılımı ile gerçekleşen 3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 6. Gün karşılaşmaları 17 Temmuz akşamı Lefkoşa Arena’da oynanacak

Şampiyonada şu ana kadar 119 karşılaşma oynandı. Toplam 166 karşılaşmanın oynanacağı Şampiyonanın 6. gününde U12 Kızlar ,U16 Kızlar, U13 Ekekler ve U17 Erkeklerde Çeyrek Final müsabakaları oynanacak ve adını Yarı Finale yazdıran takımlar belli olacak.

Osman Çetintaş Büyük Bayanlar kategorisinde 17 Temmuz akşamı oynanacak karşılaşmaların ardından Çeyrek Final Eşleşmeleri belli olacak.

17 Temmuz akşamı oynanacak olan 6. Gün karşılaşmaları saat 18.00 de Yıldız Kızlar Çeyrek Final müsabakaları ile başlayacak. Yıldız Kızlar Çeyrek Final karşılaşmalarının ardından Yıldız Erkekler Çeyrek Final müsabakaları oynanacak ve diğer kategorilerin müsabakaları ile program devam edecek. 6. gün programında 19 karşılaşma oynanacak .