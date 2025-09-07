Tenis kariyerini Ankara’dan sonra İspanya’da devam ettiren başarılı tenisçi Aren Baybars 4 haftalık Uluslararası Tenis Federasyonu ITF J100 Turunun 3. Haftasında tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.
Aren Baybars ilk turda İspanyol rakibi David Lopezi 6-0 6-4, ikinci turda 6 no lu seribaşı İspanyol Max Villar’ı 2-6 6-2 6-4, çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı Letonyalı Artur Zagar’ı 6-2 6-1, yarı finalde ABD’li rakibi Tomas Laukys 3-6 6-1 6-2 ve finalde yine ABD’li rakibi Rowan Qalbani 7-5 6-4’lük skorla geçerek şampiyonluğa ulaştı.