Alayköy’de meydana gelen dükkan açma, kasti hasar, sirkat suçlarından tutuklanan 23 yaşındaki İlyas Tadır dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 1-3 Mart tarihleri 14.00-08.00 saatleri arasında İlyas Tadır ve Sedat Zobo'nun Alayköy Sanayi bölgesinde bir dükkanın tuvalet camını kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye giriş yaparak muhtelif markalarda ve 98 bin 620 Euro ile bir milyon 722 bin TL değerindeki 17 koli puroyu sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, yapılan araştırmada, zanlıların 02.03.2025 tarihinde sirkat edilen purolardan 6 kolisini Girne'de bir iş yerine satmak amacı ile bıraktıklarının tespit edilerek malların emare olarak alındığını belirtti. Polis, İlyas Tadır'ın Girne'de tespit edilerek tutuklandığını, Sedat Zobo'nun ise 2 Mart 2025 tarihinde Havaalanından çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan yaklaşık 2.5-3 milyon Türk Lirası değerinde puro olduğunu belirtti. Polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.