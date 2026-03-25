Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkan Göktürk Ötüken, 2025 aralık ek mesailerinin hala ödenmediğini kaydederek, ödemenin mart sonuna kadar yapılmaması durumunda tüm yasal haklarını kullanacaklarını ifade etti.

Ötüken yazılı açıklamasında, Maliye Bakanlığı’nın son olarak şubatta ekim ve kasım aylarına ait ek mesaileri ödediğini; 2025 aralık ek mesaileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı kaydetti.

Ötüken, Maliye Bakanlığı’nın, alacakları ek mesai ile geçinen, çocuk okutan, borç ödeyen, hayatını şekillendiren çalışanları içinden çıkılmaz bir durumla karşı karşıya bıraktığını da savundu.

Kamu Sağlık Çalışanları ile Kamu Görevlileri yasalarında "ek çalışma ücreti en geç bir ay içerisinde ödenir" ifadesi bulunduğunu hatırlatan Ötüken, “Maliye Bakanlığı’nın buna uygun davranmaması hem bir hak gaspıdır hem de yasaların açıkça ihlalidir.” dedi.

Ötüken, kamu görevlilerinin maaşlarının otomatik olarak yüksek miktarlarda vergilendirildiği bir ortamda devletin mali yükümlülüğü olan ek mesai ödemelerini gecikmeli yapmasının "kabul edilebilir olmadığını" da kaydetti.