Girne-Lefkoşa Çevreyolu’nda önceki akşam gerçekleştirilen rutin polis kontrolü, zehir tacirine darbe vurdu. 28 yaşındaki Ürdün uyruklu öğrenci Omar Abdal Al Raouf, yönetimindeki RF 698 plakalı araçta yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 12 adet Lyrica hapla yakalandı. Aynı gece evinde yapılan aramada ise buzdolabında saklanmış 7 adet daha Lyrica hap ele geçirildi.

Girne Polis Müdürlüğü ekipleri, çevreyolu üzerinde şüpheli hareketler sergileyen aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan kontrolde, uyuşturucu etkisi yaratan yeşil reçeteli ilaçlar aracın torpido gözünde bulundu. Zanlı Omar Abdal Al Raouf olay yerinde suçüstü tutuklandı.

BUZDOLABINDA HAP STOKU

Zanlının Girne’deki evinde yapılan aramada ise buzdolabına gizlenmiş 7 adet daha Lyrica hap bulundu. Polis, söz konusu ilaçların yasadışı yollardan temin edildiğini ve satış amacı taşıyabileceğini değerlendiriyor.

İKİ TELEFON MERCEK ALTINDA

Girne Adli Şube’de görevli Polis Memuru Doğuş Alacan, mahkemede verdiği ifadede zanlının Redmi marka ve iPhone 15 Pro Max marka iki cep telefonuna el konulduğunu açıkladı. Cihazların PGM Data İnceleme Şubesi’ne gönderilerek, ilaç temin zincirine dair dijital delil araştırması yapılacağı belirtildi.

“İLAÇLARI BEN ALDIM”

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Zanlının ifadelerinde ilaçları tanıdığı bir kişiden aldığı ve o kişinin halen arandığı öğrenildi. Soruşturmanın halen sürdüğünü belirten polis, olayın sadece kişisel kullanım değil, muhtemel bir ilaç ticareti ağına işaret edebileceğini vurguladı.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, olayın ciddi boyutuna dikkat çekerek, İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket suçlamasıyla tutuklanan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.