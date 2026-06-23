Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde önceki gece meydana gelen kazada bir yaya ağır yaralandı.
Kaza saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi.
51 yaşındaki Erkin Coşkun, yönetimindeki TLZ 088 plakalı araçla İskele’ye doğru seyrettiği sırada Zabitler Petrol önlerine geldiğinde yolun ortasında duran yaya 54 yaşındaki Rabikan Nalbant’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Gazimağusa’da sakin Rabikan Nalbant, beyin kanaması teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi. Sürücü Erkin Coşkun tutuklandı.