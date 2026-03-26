Lefkoşa’da trafik kazasına neden olan Kazımcan Kaçan tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Mart 2026 tarihinde, saat 08.50 sıralarında, Ortaköy 5. Sokak üzerinde, yönetimindeki MF494 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyreden zanlının, Ertaç Tostçu isimli işletme önlerine geldiği esnada o sırada yolda yaya olarak bulunan Suray Hatamova’ya çarpmamak için sola manevra yaptığı esnada aracının sol ön kısmı ile yayaya çarptıktan sonra Ertaç Tostçunun önündeki beton kaldırım ve duvara çarpıp sağa savrularak yan devrilerek park halinde bırakılan KM 713 plakalı salon araca çarptığını söyledi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kazımcan Kaçan ve yaya Suray Hatamova’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yayanın Kolan British Hastanesine sevk edildiğini kaydetti. Polis, yaralının yoğun bakıma alındığını, hayati tehlikesi olduğunu belirtti. Polis, sürücünün tedavisinin ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.