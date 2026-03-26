Mağusa Karpaz ana yolunda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, Kurtuluş Ergazi çemberinde bir petrol tankeri kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Kaza saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

51 yaşındaki Hakkı Ceyhan, yönetimindeki GK 417 plakalı akaryakıt yüklü yakıt tankeriyle Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tanker, refüjdeki trafik levhasına çarptıktan sonra, yan kısmı üzerine devrilip iki takla attı ve ardından bordür taşlarına da çarparak tekerlekleri üzerinde durdu. Kazada yaralanan olmadı.