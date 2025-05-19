Lefkoşa’da önceki gün düzenlenen “Kaçış Yok Operasyonu”nda S.E.F.’nin tasarrufunda satışa hazır 2,5 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’da ortak gerçekleştirilen “Kaçış Yok Operasyonu” kapsamında, 24 yaşındaki Shekina Engala Fataki'nin tasarrufunda satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tutuklanan Kongo uyruklu Shekina Engala Fataki dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı Bölgesi'nde bulunan Şht. Kazım Salih Sokak üzerinde uyuşturucu madde alış verişi olacağının öğrenilmesi üzerine, söz konusu yere gidildiğini söyledi.

Polis, görevli polis ekiplerince, söz konusu sokakta elinde siyah renk bir spor çanta ile şüpheli bir şekilde tespit edilen siyahi erkek şahsın kontrol edilmek istendiği sırada görevli polislere mukavemet gösterip kaçmak istemesi üzerine, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ve tutmakta olduğu spor çantası içinde yapılan kontrolde 5 ayrı vakkumlu şeffaf naylon paket içinde her bir paket 28 gram olan toplam 90 paket satışa hazır vaziyette toplam 2 Kilo 520 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu geliri olduğunu inanılan 8 bin TL ve 200 dolar para bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını başladığını, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, soruşturma amaçlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.