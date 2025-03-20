Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü" önceki gün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Araç ithalinde gümrük vergilerinin de belirlendiği tüzüğe göre, özel motorlu (Kamu taşıma izni olmayan) araçlarda, benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan araçlar için yüzde 6; elektrikle çalışan araçlar için yüzde 4; hibrit motorlu araçlar için yüzde 4’lük oran belirlendi.

Özel olmayan (T izinli) motorlu araçlarda, benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan araçlar için oran yüzde 5; hibrit motorla çalışan araçlar içinse yüzde 4 olarak açıklandı.

GÜMRÜK ORANLARI

Araç ithalinde gümrük vergilerinin de belirlendiği tüzüğe göre, özel motorlu araçlarda, benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan araçlar için yüzde 6; elektrikle çalışan araçlar için yüzde 4; hibrit motorlu araçlar için yüzde 4’lük oran belirlendi.

Özel olmayan motorlu araçlarda, benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan araçlar için oran yüzde 5; hibrit motorla çalışan araçlar içinse yüzde 4 olarak açıklandı.

ARAÇ RUHSATLARI

Tüzükte, motorlu araçlarla ilgili ruhsat harçlarda benzin ve benzin dışında çalışanlar için de ağırlıklar ve her bir kilogram ağırlık için talep edilen ücretler de açıklandı.

Buna göre, ağırlığı bin 16 kilograma kadar olan araçlarda her bir kilogram için 1.50 TL; bin 17 ile bin 270 kilogram arasında olanlar için her bir kilogram için 2.60 TL; ağırlığı bin 271 ile bin 524 kilogram arasında olanlar için her bir kilogram için 6.30 TL; ağırlığı bin 524 kilogramdan yukarıda olanlar için her bir kg için 9 TL fiyat belirlendi.

Benzinden başka yakıtla çalışanlar için ağırlığı bin 16 kilograma kadar olanlar için her bir kilogram için 2.17 TL; ağırlığı bin 17 ile bin 270 kilogram arasında olanlar için her bir kilogram için 3.83 TL, ağırlığı bin 271 ile bin 524 kg olanlar her bir kilogram için 9.62 TL, ağırlığı bin 524 kilogramdan yukarıda olanlar her bir kilograma 13.40 TL ücret açıklandı.