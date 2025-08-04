Yazar-Araştırmacı Mustafa Kemal Kasapoğlu tarafından hazırlanan Atatürk Öğretmen Akademisi(AÖA) Tarihi 1: 1937-1963 Dönemi” elektronik ortamda yayımlandı.

AÖA’den verilen bilgiye göre, Kasapoğlu’nun kitabında Akademi'yle ilgili temel meselelere aktüel ve bütünlüklü bir bakış getirmeye çalıştığı kaydedildi.

Kitap https://aoa.edu.tr/aoa-tarihi-cilt1/ adresinden indirilebilir.

Kitabın ilk sayfalarında “Bu çalışma, bu okuldan mezun olup da hayatta olanlar ile hayatta olmayan çok değerli öğretmenlerimize ithaf edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

Kitapta, kolejden mezun olan öğrencilerin yıllarına göre tasnif edildiği, ancak bazı mezunların isim ve fotoğraflarına ulaşılamadığı da kaydedildi.

AÖA’nın açıklamasında kitabın yazarı Mustafa Kemal Kasapoğlu, destek veren Akademi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı’ya ve Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burgul ile kurul üyelerine teşekkür edildi

Kitap bölümleri; “Atatürk Öğretmen Akademisi Tarihi 1937-1963 Dönemi” (2025) kitabı; Ön Söz, Mesaj, Takdim, Sunuş, İçindekiler, Kısaltmalar, Tablolar (Tablolar, Görsel Tablolar, Fotoğraflar, Görseller, Belgeler, Planlar), Giriş, I. Bölüm (İngiliz Dönemi’nde Kıbrıs’ta Eğitime Genel Bir Bakış), II. Bölüm (İngiliz Dönemi’nde Kıbrıs’ta Karma Eğitim), III. Bölüm (İngiliz Dönemi’nde Kıbrıs’ta Kurulan Karma Eğitim Okulları), IV. Bölüm (İngiliz Yönetimi’nde TTC Öncesi Öğretmen Yetiştirme Kurumlarına Genel Bir Bakış), V. Bölüm (Kıbrıs’ta İngiliz Dönemi’nde Kurulan Karma Eğitim Kurumlarından Birisi Olan Teachers’ Training College (TTC)), Kolej Nostaljisi ve Kaynakça" gibi başlıklar altında toplandı.