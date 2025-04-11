Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlen 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde başladı.

Dünya liderleri ve hükümet yetkililerini buluşturacak Antalya Diplomasi Forumu'na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katılıyor.

"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenen forumun açılış konuşmasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saat 12.00’da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında konuşma yapacak.

ADF2025'e 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan ve yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu, 4 bini aşkın konuğun katılması bekleniyor.

Forumda muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

ADF2025'teki faaliyetler, Antalya Diplomasi Forumu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak izlenebilecek, ayrıca birçok oturum TRT aracılığıyla canlı yayınlanacak.