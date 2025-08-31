DOLAR
41,18280
%0.23
EURO
48,17040
%-0.04
STERLİN
55,59330
%-0.13
G.ALTIN
4391,33000
%4390.89
BİST100
11.288,00
%-71
BITCOIN
%
İstanbul
Baf
Dipkarpaz
Gazimağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Larnaka
Lefke
Lefkoşa
Limasol
31
°
Güncel
Türkiye
Güney'den Haberler
Dünya
Ayaklı Gazete
Spor
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
Eğitim
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Facebook
Twitter
Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
Güncel
Türkiye
Güney'den Haberler
Dünya
Ayaklı Gazete
Spor
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
Eğitim
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Futbol
Anlamlı kupa Esentepe’nin
Türk Ocağı Limasol ile Esentepe arasında geleneksel hale gelen Ali Can Gül Anı Maçının ikincisi oynandı. Dostluk ve anma amacıyla düzenlenen karşılaşmada kazanan taraf Esentepe oldu
Paylaş
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Halkın Sesi
31.08.2025 - 23:21
Okunma Süresi: 1 Dk
Editörün Seçtiği
Hamitköy, dayanışma gecesi düzenleyecek
Editörün Seçtiği
Akdeniz Spor Birliği Kuşadası Türkiye Şampiyonası’ndan derecelerle döndü
Editörün Seçtiği
Avcılık Federasyonu’ndan Çelebi’ye teşekkür ziyareti
Editör Hakkında
Halkın Sesi
Bunlar da ilginizi çekebilir
Aktunç: “Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz”
Omonia Kulübü’nden Tahsin’e başarı ve teşekkür
Ogan “Lige renk katan takım olacağız”
Mormenekşe’de Burdur kampı tamamlandı
Galatasaray, dört dörtlük
Baf’tan bir takviye de savunmaya
Yorumlar
Gönder
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı
kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Halkın Sesi Kıbrıs Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Üst
Ana Sayfa
Kategoriler
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Firma Rehberi
Seri İlan
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.halkinsesikibris.com
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et