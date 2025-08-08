İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Kızılayı önemli bir iş birliğine imza attı. 6-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kan bağışı kampanyasında 36 ünite kan toplandı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, etkinliğe destek veren belediye personeline ve gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.

KAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA 36 ÜNİTE KAN TOPLANDI

İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Kızılayı 6 Ağustos'ta İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'nda belediye personeline yönelik, 7 Ağustos'ta ise İskele Belediyesi Halk Plajı'nda halka yönelik kan bağışı kampanyası düzenledi. 2 gün süren kampanyada toplam 36 ünite kan toplandı.

SADIKOĞLU: "KAN ACİL DEĞİL, SÜREKLİ İHTİYAÇTIR"

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında etkinliğe destek veren belediye personeline ve gönüllü vatandaşlara teşekkür etti. Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır diyen Başkan Sadıkoğlu, bu bilinçle İskele Belediyesi olarak Kıbrıs Türk Kızılayı ile belirli aralıklarla kan bağış etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Sadıkoğlu ayrıca, 27 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında 6 Temmuz gecesi de 20 ünite kan toplandığını hatırlatarak, toplum sağlığına verdikleri destekten dolayı Kıbrıs Türk Kızılayı’na ve tüm gönüllülere teşekkür etti.