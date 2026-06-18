Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in yazdığı “Kratos Mafia” (Mafya Devleti) kitabında yer alan iddiaları "kesin bir dille" reddetti.

Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’nin başlattığı prosedürle ilgili yazılı açıklama yapan Anastasiadis, yetkililerin yaptığı suçlamalardan çoğunun, Drusiotis'in kitabında kaydedilen iddialar arasında yer almadığı gibi, soruşturma sürecinde kendisine hiç sunulmadığını ve buna bağlı olarak, bu konuda, belgelenmiş bir şekilde uygun yanıtları verme fırsatı olmadığını kaydetti.

Anastasiadis, Drusiotis’in zenginlik, yolsuzluk ve buna benzer diğer iftiralarının "dayanaksız" olduğunu belirtirken, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek gereken cevapları vereceğini ifade etti.

Anastasiadis, açıklamasında kesin bir dille reddettiği bu iddiaların, yetkili makamlar tarafından hemen araştırılmasını talep ederek, herhangi bir iyi veya kötü niyetli imanın önüne geçilebilmesi için, Rum Başsavcılığı ile Başsavcılık Yardımcılığı’nın gözetiminden muaf tutulmak istediğini kaydetti.