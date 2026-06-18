Güney Kıbrıs’ta bir skandal daha patlak verdi.

Rum Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Kurumu eski Başkan Nikos Anastasiadis’in organize suç örgütü gibi hareket ettiği kanısına vardı ve ‘7 dosyadan yargılanması’ gerektiği kararına vardı.

Dosyada kara para aklama, altın pasaport satma, özel jetlerle tatil, milyonlarca dolar ticari gelir elde etme suçlamaları yer alıyor.

Rapora göre Başsavcı yardımcısı, yargıçlar, üst düzey polis yetkilisi, gazeteci, avukatlar ‘organize şekilde’ hareket etti. Sadece Anastasiades’in hukuk bürosu 220 milyon Euro para akladı.

Raporda en dikkat çeken başlık ise Rus oligark Dmitry Rybolovlev’in boşanma davası süreci oldu. AS Monaco’nun da başkanı olan Rybolovlev’in eski eşi Elena Rybolovleva’ya yüksek miktarda ‘nafaka’ vermemek için Anastasiadis’i kullandığı ortaya çıktı.

Bunun için Kıbrıs’a özel jeti ile gelen Elana’ya sahte bir tutuklama kurgulandı. Suçlama ise hırsızlık olarak belirlendi.

Elana, Rybolovlev’in kendisine hediye ettiği 30 milyon dolarlık elmas yüzlüğü çalmak suçlamasıyla havaalanında Rum polisi tarafından tutuklandı.

Bu tutuklama sürecinde Başsavcı yardımcısı, Anastasiadis’in iletişimcisinin, üst düzey bir Rum polis yetkilisinin, bir yargıcın, avukatların yer aldığı ortaya çıktı.

Bütün süreçten Anastasiadis ve Rus iş insanı haberdar edildi.

Raporda, ‘Anastasiadis tutuklama için nüfusunu kullandı’ denildi. Bu tutuklama sonrasında Anastasiadis’in Rus oligarkın özel jetini kullanarak tatillere gittiği, yakınlarının da ciddi şekilde çıkarlar elde ettiği belirtildi.

Rapor ile ilgili konuşan Anastasiadis, ‘yazılarınları reddediyorum’ dedi. Rum hükümeti, yolsuzlukta sıfır tolerans gösterileceğini açıkladı, muhalefet raporun içeriğine sert tepki gösterdi. AKEL, ‘’Ülkenin utancı’’ başlıklı bir açıklama yaptı, medya ‘’rapor çok ağır’’ manşetini attı.