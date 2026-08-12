Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mülkiyet konusunda son dönemdeki uygulamalarının yarattığı olumsuz havanın durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Mülkiyet konusunun tehditlerle çözülemeyecek kadar önemli olduğunu belirten Taçoy, “GKRY’nin bir kez daha Kıbrıs sorununu adil ve kalıcı bir çözüm ortamından uzaklaştırıcı tavırlar içerisine girdiğini, ortaya konulan fiili uygulamalar ve yapılan açıklamalarla güven ortamından iyice uzaklaşılmasına neden olduğunu” belirtti.

Taçoy, Almanya’nın, bir vatandaşının bu çerçevede iki yılı aşkın bir süredir Güney Kıbrıs’ta tutuklu olmasına tepki gösterdiğine işaret ederek, Almanya’nın tavrının Rum yönetiminin uygulamalarının yanlışlığını ortaya koyduğunu söyledi.

- “Tutuklamalar ve yargı süreçleri ile birlikte oluşan fiili durum konuyu daha da zorlaştırıyor ve mağduriyetleri büyütüyor”

Kıbrıs sorununun temel başlıklarından mülkiyet konusunda sergilenen tutumun ortamın gittikçe kötüleşmesine yol açtığını belirten Taçoy, “Özellikle bir süredir uygulamaya konulmuş olan tutuklamalar ve yargı süreçleri ile birlikte oluşan fiili durum konuyu daha da zorlaştırmakta ve mağduriyetlerin büyümesine ne yazık ki katkı sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

-“Kıbrıs’ta bugün bir mülkiyet sorunu vardır ve mutlaka çözülmesi gereken bir sorundur ama…”

“Kıbrıs’ta bugün bir mülkiyet sorunu vardır ve evet bu sorun gerçekten de yarattığı durumlar nedeniyle mutlaka çözülmesi gereken bir sorundur” diyen Taçoy şunları kaydetti:

“Ama diğer yandan konunun yapısal durumu ile kişisel anlamda tarafları üzerindeki etkisinin de bir değişime uğradığı da bir diğer somut gerçektir. Aradan geçen 60 yılı aşkın süre nedeniyle mülkiyette taraf olan kişiler değişmiş, bugün artık ikinci ve hatta üçüncü kuşaklar müdahil duruma gelmiştir. Hal böyleyken Rum hükümeti ne yazık ki sorunu daha da zorlaştıran tamamen politik hukuk dışı eylemlere başvurmaktadır.”

- “Tutuklamalar hukuksal ve insani açıdan kabul edilebilir değildir”

Bu yönde atılan adımlardan olan tutuklamaların hem hukuksal hem de insani açıdan “kabul edilebilir” olmadığını yineleyen Taçoy, Almanya’nın bir vatandaşına yönelik yapılan ve iki yılı aşkın bir süredir devam eden tutuklama olayına en sert biçimde tepki göstermiş olmasının da bunu doğrular nitelikte olduğunu belirtti.

Taçoy, Rum yönetimine bu yöndeki hukuk dışı politik yaklaşımlarından bir an önce vazgeçmesi ve konuyu tehditler yerine uzlaşı yoluyla halletmek üzere adım atması çağrısında bulundu.

Kıbrıs’taki mülkiyet sorunu tehditlerle çözülemeyecek kadar önemli bir konu olduğunu yineleyen Taçoy, “Temennim akıl yoluna dönülmesi ve sorunun ortak bir zeminde çözümü için bu yönde gereken adımların Rum Yönetimi tarafından atılmasıdır.” dedi.