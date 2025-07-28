Kıbrıs Türklerinin yarım asrı geçen süredir maruz kaldığı uygulamaların hukuksuzluğu Kosova’da gündeme getirildi. Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi kurucu müdürü Doç.Dr. Mehmet Balyemez, Kosova’nın İpek şehrinde 10-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Yedinci Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (ICRESS)’nde Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının Kıbrıs’taki misyonunu anlattı. “Kıbrıs’taki Çatışma Ortamı ve Birleşmiş Milletler” başlıklı bildiri ile Kongre’ye katılan Balyemez, BM teşkilatının hem Ada’daki varlığının hukuki durumunu hem Mağusa ve Lefke’de faaliyet yürüten BM Kıbrıs Barış Gücüne ait iki misyonunun günümüzdeki etkisizliği hem de BM’nin söz konusu misyonun görev süresini uzatırken KKTC hükümetinin onayını almamasından kaynaklanan cari durumu paylaştı. Halkın Sesi’ne özel röportaj veren Balyemez, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyonların uluslararası bilimsel etkinliklerde gündeme getirilmesinin önemli olduğunu belirtti ve etkinliğe katılan diğer ülke bilim insanlarının bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının Var Olma Mücadelesinin bu gibi bilimsel etkinliklerde tüm boyutlarıyla anlatılmasının önemini ifade etti.