Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün bir büyük süpermarkette alış-veriş yaptıkları sırada meyve-sebze reyonunda gördükleri fotoğraftaki Dragon(ejder) meyvesi fiyatı nedeniyle az daha küçük dillerini yutacaklarını söyleyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Tropikal bir meyve olan ancak son yıllarda ülkemizde de yetiştirilen Dragon (ejder) meyvesinin son günlerde tezgahlarda yerini almaya başladığını belirten vatandaşlarımız “Güzel bir tropikal meyve olan bu meyvenin kilosunun 600 TL’den satıldığını görünce bir şok yaşadık. Acaba yanlış mı yazıldı diyerek kasaya giderek meyvenin fiyatının 600 TL mi yoksa 60 TL mi olduğunu sorduk” diyen vatandaşlarımız bu fiyata meyve yemenin akıl işi olmadığını savundular.

Vatandaşlarımız, “Altın mı yoksa ölümsüzlük iksiri mi var içinde bilemedik ama yemesek de olur, diye düşünüyoruz” diyerek sözlerini tamamladılar.