3 Gün boyunca devam eden Hediyem Su 2025 Alt Yapı Plaj Voleybolu Şampiyonası bugün akşam oynanan Final karşılaşmaları ile tamamlandı. 4 kategoride düzenlenen şampiyonada 67 takım mücadele etti. Oynanan 86 karşılaşma sonucunda dereceye giren takımlar bu akşam belli oldu. Müsabakalar öncesinde , bugün hayatını kaybeden KKTC Voleybol Federasyonu çalışanı Fehim Sözer anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Şampiyona da tüm kategorilerde en iyi oyuncu ödülleri yanında kategorilerinde birinci gelen takımlara 3000 TL lik hediye çeki takdim edildi.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri ve Görevli hakemlere anı plaketleri Hediyem Su Kurucuları Sevim Küçük, Mustafa Küçük ,Hayri Küçük ,Hasan Küçük, Enver Mamülcü , Başkan Enver Kaya ve Asbaşkan Buran Atakan tarafından takdim edildi .

En iyi oyuncu ödülleri

U12 Kızlar Damla GMBÇS

U13 Erkekler Yahya KGM

U16 Kızlar Nil Cihangir

U17 Erkekler Yusuf GMBÇS

Kategorilerine göre dereceye giren takımlar

U12 Kızlar

1. GMBÇS 2

2. CİHANGİR 3

3. GMBÇS 3

U13 Erkekler

1. KGM 1

2 . YDÜ 1

3. KGM 2

U16 Kızlar

1. Cihangir 1

2. Cihangir 2

3. DAÜ 1

U17 Erkekler

1. GMBÇS 1

2. GMBÇS 2

3. GMBÇS 3

Kaya " Böylesine güzel bir organizasyonun gerçekleşmesinde katkıları ile gençliğimize destek veren Hediyem Su ailesine Voleybol Camiası adına teşekkür ederim. Herkesin keyifle izlediği bir sampiyona oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.