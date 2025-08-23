Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halen sosyal yardım alan, engelli, şehit ailesi, gazi ve malullerin her birine 10 bin liralık destek sağlanacağını açıkladı.

Tatar bu şekilde yaklaşık 10 bin 750 kişiye toplam 84 milyon liralık bir kaynak aktarılmasını Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'la yaptıkları görüşmede kararlaştırdıklarını belirtti.

Tatar, halkın ekonomik olarak en zayıf kesimlerine bir nebze de olsa rahatlama getirecek, devletin şefkatli elini onlarla bir kez daha buluşturacak biçimde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'ye sağlanan sosyal desteklere ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişimi ve güçlenmesi, Kıbrıs Türk Halkının iyiliği ve refahı için Anavatan Türkiye’nin ülkemize yönelik kapsamlı destekleri her alanda artarak devam etmektedir. Halen Türkiye Cumhuriyeti, eğitimden sağlığa, ulaşım ve teknolojik altyapı çalışmalarından suya kadar hemen her alanda, KKTC’de yürütülen büyüklü küçüklü pek çok projeyi ve hizmeti aktif olarak desteklemektedir. Bu alanların en önemlilerinden biri de toplumumuzun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal yardım faaliyetleridir.

KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilmemden hemen önce ve sonrasında bu kesimlere yönelik yapılan desteklerin, Halkımızın gönlünde önemli bir karşılık bulduğunu bizzat gözlemledim. Örneğin pandemi döneminin etkilerini hafifletmek amacıyla 2020 ve 2022 yıllarında sağlanan yardımlar bu anlayışla oluşturulan bir programa dayanıyordu. KKTC vatandaşı olup sosyal yardım alan, engelli birey, şehit ailesi, malul ve gazi yaklaşık 10 bin insanımıza bu program dahilinde katkı sağlanmıştı.

Halkımızın ekonomik olarak en zayıf kesimlerine bir nebze de olsa rahatlama getirecek, devletin şefkatli elini onlarla bir kez daha buluşturacak biçimde önümüzdeki günlerde Anavatan Türkiye’nin yeni bir katkısı daha olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın adaya yaptığı ziyaret esnasında yapmış olduğumuz görüşmelerde bu konuyu tekrar gündeme getirdim ve bu müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum; yaptığımız görüşme neticesinde halen sosyal yardım alan, engelli, şehit ailesi, gazi ve malul yaklaşık 10.750 insanımızın her birine yaklaşık 10 bin lira olacak şekilde toplamda 84 milyon liralık bir kaynak aktarılmasını karara bağladık.

Bu desteğin verilmesinde gayretleri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ın şahsında teşekkürlerimi sunuyorum.”