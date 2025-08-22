Hediyem Su 2025 Alt Yapı Şampiyonasında 2. Gün Programı tamamlandı.

Hediyem Su 2025 Alt Yapı Şampiyonasında ikinci gün programı dün akşam U16 Kızlar ve U13 Erkekler kategorilerinde oynanan 31 karşılaşma ile tamamlandı.

U16 Kızlarda Çeyrek Finalistler ve eşleşmeleri belli oldu .

GMBÇS 1- CİHANGİR 2

MGSK 1- MSA 1

GMBÇS 3-DAÜ 1

CİHANGİR 1-GMBÇS 4

U13 Erkeklerde Yarı Final eşleşmeleri

A1 KGM1 B2 KGM 2

B1 YDÜ1 A2 KGM 3

Şampiyonanın 3. ve son gün karşılaşmaları 22 Ağustos Cuma günü oynanacak . Müsabakalar Saat 18.00 de başlayacak.

Şampiyonanın son gün programında

U12 Kızlar Çeyrek Final

U16 Kızlar Çeyrek Final

U13 Erkekler Yarı Final

U17 Erkekler Yarı Final

U12 Kızlar Yarı Final

U16 Kızlar Yarı Final

3. lük ve Final karşılaşmaları olmak üzere toplam 24 karşılaşma oynanacak.