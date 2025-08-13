Basketbol Federasyonu, kulüplerin alt yapı kategorilerinin 2024-25 Sezonunu değerlendirip 2025-26 Sezonu ile ilgili görüşlerinizi alacağı bir toplantı düzenliyor.

15 Ağustos Cuma günü saat 18:00’da TED Kuzey Kıbrıs Koleji Konferans Salonunda gerçekleşecek toplantıda bu yıl uygulanan kurallar ile ilgili görüşler ve önümüzdeki sezon için öneri ve talepler alınacak.

Toplantı sonrasında Basketbol Federasyonu yönetim kurulu yeni sezon ile ilgili planlama çalışmasını sonuçlandırılacak.

Ayrıca geçen yıl yaşanan sezonun tamamlanmasının gecikmesine benzer bir durum yaşamamak adına bu yıl altyapı kategorileri ile ilgili katılım durumunu en geç 20 Ağustos Çarşamba akşamına kadar federasyona bildirmeleri istendi.