NBA'deki başarılı temsilcimiz Alperen Şengün, kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor.

Avrupa Basketbol Şampiyonas'ında (EuroBasket 2025) mükemmel bir performans ortaya koyan Alperen, NBA otoritelerinden de tam puan almıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü spor kanalı ESPN, yeni sezonun başlamasına bir aydan az bir süre kala ligin en iyi 100 oyuncusunu seçti.

Milli gururumuz Alperen Şengün, listeye 25. sıradan giriş yaptı. 23 yaşındaki Alperen, NBA'deki birçok yıldızı bu sıralamada geride bıraktı.

Alperen ile aynı pozisyonda oynayan Rudy Gubert 49., Domantas Sabonis ise 34. oldu. Listede ilk 10'a giren oyuncular önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Alperen Sengün gecen sezon 19 sayı 10 ribaund 5 asist ortalaması ile oynadı.

Bu sezon kadrosunda Kevin Durant'i katan Houston Rockets, ligdeki en büyük şampiyonluk adaylarından biri haline gelmişken, Frad Van Vleet'in sakatlığıyla sarsılmıştı.