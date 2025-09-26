İngiliz basınında yer alan haberlere göre, UEFA'nın, İsrail'in üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağına dair kararı bu toplantıda vermesi beklenirken ve İcra Kurulu üyelerinin büyük bölümünün men cezasından yana olduğu, ülke federasyonlarının da bu kararı desteklediği kaydedildi.

Toplantıdan men kararı çıkması halinde, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni UEFA düzenlediği için İsrail gelecek yıl Dünya Kupası'na katılamayacak.

UEFA'nın İsrail'in üyeliğini askıya almasının FIFA üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

UEFA, ağustos ayında İtalya'nın Udine kentinde, Paris Saint-Germain ve Tottenham Hotspur arasında oynanan Süper Kupa finalinde, "Çocukları Öldürmeyi Durdurun, Sivilleri Öldürmeyi Durdurun" yazılı bir pankart hazırlamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, bu hafta FIFA ve UEFA’ya, "İsrail’in uluslararası futboldan men edilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma yanıt olarak gerekli bir adımdır." çağrısında bulunmuştu.

BM uzmanlarının raporunda, "Spor, her şeyin normalmiş gibi olduğu algısını reddetmeli. Spor kuruluşları, platformlarının adaletsizlikleri normalleştirmek için kullanılmasına göz yummamalı. Büyük insan hakları ihlalleri işleyen devletleri temsil eden milli takımlar, geçmişte olduğu gibi askıya alınabilir ve alınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL, EKİM AYINDA NORVEÇ VE İTALYA İLE KARŞILAŞACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yer alan İsrail, Norveç ve İtalya'nın arkasında üçüncü sırada bulunuyor.

Norveç Futbol Federasyonu, 11 Ekim'de Oslo'da İsrail'le oynayacakları eleme maçından elde edilecek gelirlerin Gazze'de insani yardım için Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağışlanacağını açıklamıştı.

İsrail, 14 Ekim'de de yine deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.

"SOYKIRIM TEMSİLCİLERİYLE ADİL OYUN OLAMAZ"

Kulüp düzeyinde ise Avrupa kupalarında mücadele eden tek İsrail takım Maccabi Tel Aviv.

Yunanistan'ın PAOK takımıyla Maccabi Tel Aviv arasında çarşamba günü oynanan ve 0-0 sona eren maçta, ev sahibi ekibin taraftarları "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e kırmızı kart gösterin" yazılı pankartlar açtı.

Maç öncesinde İsrail'i protesto eden binlerce taraftarları imzaladığı ve içinde "Soykırım temsilcileriyle adil oyun olamaz" yazılı dilekçe UEFA'ya gönderildi.