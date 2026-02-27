Esentepe ve Girne’de Rum malları üzerine inşa edilen mülklerin satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu yargılanan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel’in dava süreci devam ediyor.

Kunzel’in önceki günkü duruşmasının Alman Büyükelçiliği’nden görevliler tarafından izlendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta yargılanan Alman vatandaşının davasında bir duruşmanın daha önceki gün gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, duruşmanın Alman Büyükelçiliği yetkilileri tarafından da izlendiğini belirtirken zanlının avukatının tahliye talebinin reddedildiğini ve zanlının bir sonraki duruşmanın yapılacağı Mart ayına kadar tutukluluk halinin devam edeceğini aktardı.