Gazimağusa ile Gazimağusa-Karpaz ana yolunda dün meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı, alkollü iki sürücü aleyhinde yasal işlem yapıldı.

Polis basın bültenine göre, 143 miligram alkollü olan Gizem Kemaneciler (K-34), yönetimindeki PJ 737 plakalı araçla Gazimağusa’da Erdoğan Acar Caddesi’nde dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve dönüşe geçmek için yavaşlayan Songül Çekmecelioğlu (K-37) yönetimindeki SZ 756 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan SZ 756 plakalı araç sürücüsü Songül Çekmecelioğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, kendi isteğiyle taburcu oldu.

PJ 737 plakalı araç sürücüsü Gizem Kemaneciler aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda meydana gelen kazada ise, 147 miligram alkollü olan İsmet Osman Özalp (E-28), yönetimindeki AA 097 A plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı